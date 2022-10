Chantier de la gare de Lausanne : «On ajoute du retard au retard»

Rappelant que la Suisse romande a longtemps été défavorisée quant aux infrastructures ferroviaires, Nuria Gorrite demande que ce dossier devienne prioritaire. «Avec les objectifs climatiques et le report modal qui se poursuit, la saturation va s’empirer. Il faut maintenant gérer ce problème en mode crise, et y mettre les ressources et les compétences nécessaires.» Elle demande donc une entrevue urgente avec le Conseil fédéral et la création d’une task force réunissant les CFF et l’OFT. Les autres cantons romands la soutiennent, ajoute-t-elle.