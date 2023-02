Attaques de bancomats: «On appelle les banques à moins remplir leurs distributeurs»

La liste des attaques perpétrées contre des distributeurs de billets continue de s’allonger. Entre 2019 et 2020, 46 explosions de bancomats avaient été provoquées en Suisse. L’Office fédéral de la police (Fedpol) a répertorié 31 attaques et 25 tentatives avortées l’an dernier. La dernière en date: jeudi, à Bière (VD) . Encore un braquage à l’explosif. Mais qui sont vraiment les criminels?

Pas des délinquants isolés

«Comme cela requiert de la rapidité, un savoir-faire spécialisé et parfois un équipement particulier, les criminels, qui opèrent la plupart du temps en série, sont bien organisés. Il est rare d’avoir affaire à des délinquants isolés», répond Mélanie Lourenço, porte-parole de Fedpol. Cette dernière parle de «groupes hétérogènes, de trois à quatre criminels, originaires de différents pays de l’Europe de l’Est ou de la France». Elle rappelle que «si plusieurs groupes sont actifs en Suisse, il s’agit de criminalité transnationale». Entre explosion au gaz, usage d’explosif, effraction ou encore manipulation électrique, le modus operandi varie.

Petits villages en ligne de mire

Le butin peut-être très alléchant. Dans un cas, survenu en août dernier dans le canton de Schaffhouse, le bancomat visé contenait 500’000 francs. Mais Fedpol ne communique aucun chiffre: «Le plus important, c'est que les responsables soient arrêtés, et qu'il y ait un jugement. On appelle aussi les banques à moins remplir leurs distributeurs.»