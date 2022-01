Après un séjour dans l’espace – «On apprécie davantage la Terre»

Espace : Après un séjour dans l’ISS, il dit «apprécier davantage» la Terre

Le fantasque milliardaire japonais Yusaku Maezawa a livré à la presse ses impressions sur son récent voyage dans l’espace à bord de l’ISS.

Le milliardaire japonais ayant récemment séjourné dans l’espace a raconté vendredi «apprécier davantage» la Terre depuis son retour et a expliqué plancher sur ses prochaines missions: le tour de la Lune et une plongée sous-marine dans la fosse des Mariannes.

«La nourriture» aussi, a-t-il ajouté, confiant avoir fait venir chez lui un chef spécialiste des sushis quelques jours après son retour. Yusaku Maezawa, qui a fait fortune dans la mode en ligne, a longuement décrit le spectacle de la Terre vue depuis l’ISS: «C’est très joli en photo mais 100 fois plus beau si on le voit de ses propres yeux».

Face à ce spectacle, il a dit s’être demandé «ce que penseraient les dirigeants du monde s’ils se réunissaient dans l’espace et parlaient des problèmes de la Terre». Cela «pourrait faire de la Terre un meilleur endroit où vivre», a-t-il estimé.

Amateur d’art

L’homme d’affaires a évoqué ses projets d’exploration: un voyage autour de la Lune en 2023 avec huit autres personnes à bord d’un vaisseau du groupe SpaceX mais aussi une plongée dans la plus profonde fosse océanique connue.

«J’aimerais plonger dans la fosse des Mariannes» dans le Pacifique, a dit le milliardaire, expliquant que le type du sous-marin et la durée de la plongée étaient déjà décidés mais qu’ils seront annoncés «ultérieurement». Yusaku Maezawa qui, pendant son séjour dans l’ISS, a publié des vidéos sur la vie quotidienne en orbite sur sa chaîne YouTube, a aussi évoqué son ressenti en apesanteur et la difficulté à dormir sans gravité «car on flotte en permanence».