Vers 14h, lundi après-midi, la police vaudoise a été appelée: nouvelle alerte à la bombe. Sur la Côte, cette fois-ci. Le site scolaire de Marcelin en est la cible. Les bâtiments du Gymnase de Morges et du Centre d’Enseignement Professionnel de Morges (CEPM) ont été évacués. La police fouille actuellement les lieux.

Coups de gueule

Il s’agit de la neuvième alerte à la bombe depuis le début de l’année dans le canton, dont huit dans le milieu estudiantin. La dernière date de vendredi matin, à l’École professionnelle commerciale de Lausanne. Parmi les centaines d’étudiants morgiens, tous répartis sur le terrain de sport attenant aux établissements et jusque dans le domaine viticole alentour, certains n’en peuvent plus. «On arrive en période d’examens, ça nous pénalise tous, c’est pénible!» s’exaspère un élève du CEPM. Et son camarade en 4ème année de lâcher: «Il faut prendre des vraies mesures. J’aimerais qu’il se passe quelque chose au niveau des autorités, ça serait le moment!» Les deux évoquent un programme chargé, où le temps n’est pas à la plaisanterie.