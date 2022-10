France : «On assiste à la dictature macronienne»

Le mouvement de grève pour les salaires, qui touche en France les raffineries et crée des pénuries dans les stations-service, menace de s’étendre le 18 octobre à de nombreux secteurs, sur fond de forte inflation. Plusieurs syndicats, dont la CGT, en tête de la mobilisation dans le secteur énergétique, ont appelé à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles mardi.

Place à la SNCF et à la RATP

Les salariés des entreprises ferroviaires SNCF et de transports publics parisiens RATP, ainsi que les fonctionnaires, aussi bien d’État que du secteur hospitalier, font partie des premiers à être appelés à rejoindre le mouvement. Plusieurs centrales nucléaires avaient déjà été touchées mercredi par des mouvements sociaux, parallèlement à la mobilisation chez le français TotalEnergies et l’américain Esso-ExxonMobil.

Automobilistes à cran

Depuis la semaine passée, les nerfs des automobilistes français sont mis à rude épreuve par le mouvement de grève dans les raffineries et dépôts de carburants, commencé plus tôt dès septembre, mais dont l’impact avait été jusqu’alors limité. D’après le ministère de la Transition énergétique, 30% des stations-service étaient bloquées en France jeudi, et plus encore dans le nord du pays.