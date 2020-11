Autriche : Vienne sous le choc après une «attaque terroriste»

Alors que les Viennois profitaient de leur dernière soirée avant le confinement, des hommes armés ont mené une attaque au cœur de la ville lundi.

Des témoins ont raconté avoir vu un homme tirer «comme un fou» avec une arme automatique. «On aurait dit des pétards, puis on a réalisé qu’il s’agissait de coups de feu», explique l’un d’entre eux sur la chaîne de télévision publique ORF.

«Haut les mains»

Stupeur dans les restaurants et bars du quartier, où les clients sont priés de rester à l’intérieur, lumières éteintes, pendant que les sirènes des ambulances hurlent à l’extérieur. «Soudain des gens sont entrés et m’ont dit de ne pas sortir, qu’il y avait une fusillade», décrit Jimmy Eroglu, 42 ans, serveur dans un café.

«Au début, je me suis dit qu’on tournait peut-être un film américain ou qu’ils avaient trop bu», poursuit-il. Mais il entend alors des détonations et s’empresse de fermer la porte. «Puis la police est arrivée et nous a dit de tous rester à l’intérieur parce qu’il y a un probablement un homme mort là-bas».