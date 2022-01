Farvagny-le-Grand (FR) – «On aurait dit le jet d’eau de Genève!»

C’est le robinet d’un raccordement provisoire, installé pour un chantier dans le quartier du cycle d’orientation, qui a sauté. «Avec le gel de la nuit dernière et le dégel cet après-midi, il n’a pas tenu. Ce genre de choses arrivent tout le temps. Mais là, c’est parti en hauteur et c’était très visible», poursuit le service technique. Il n’a fallu à ce dernier que quelques minutes pour régler le problème. «Nous n’avons eu qu’à fermer la vanne, qui était juste à côté. En réalité, c’était presque plus long d’aller sur place que l’intervention en elle-même.»