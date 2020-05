Soleure

«On aurait dit qu’il l’opprimait»

Un sexagénaire aurait tué son épouse avant de mettre fin à ses jours, samedi, à Wangen bei Olten. Les voisins du couple sont consternés.

Le drame s’est déroulé dans cette maison de Wangen bei Olten (SO).

Les corps sans vie d'un Allemand de 61 ans et de son épouse tunisienne de 30 ans ont été retrouvés samedi matin dans une maison de Wangen bei Olten (SO). Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait tué sa femme avant de mettre fin à ses jours.

Des recherches de «20 Minuten» montrent que la victime s’appelait Hanen B.* et qu’elle vivait en Suisse depuis seulement quelques mois. A en croire ses publications Facebook, elle espérait avoir une meilleure vie en Suisse. Or selon elle, son mari ne lui donnait pas d’argent. Raison pour laquelle elle avait lancé un appel aux dons pour venir en aide à sa famille restée en Tunisie et vivant dans des conditions précaires.