Etats-Unis: «On aurait dit une scène de «Jurassic Park»

États-Unis : «On aurait dit une scène de «Jurassic Park»

Pour les habitants de Floride, le fait de croiser un alligator n’a rien de particulièrement inhabituel. Mais la scène à laquelle ont assisté les membres d’un club de golf privé de Placida les a laissés sans voix. Une vidéo publiée au début du mois sur les réseaux sociaux montre un énorme alligator se diriger droit vers une clôture en métal entourant le terrain. «Nous avions installé cette barrière parce qu’une piste cyclable se trouve de l’autre côté. Donc c’était pour tenir les intrus éloignés et assurer la sécurité des passants», explique Zach, un employé, à «The Independent» .

Dans l’espoir de sauver cette clôture flambant neuve, Zach et ses collègues ont tenté de creuser des trous sous l’installation, pour que l’alligator s’y glisse. «Mais il a décidé de passer à travers», raconte le témoin. La barrière, toute neuve, n’a pas tenu le choc. Le reptile est en effet parvenu à faire plier des barreaux en aluminium, déterminé à continuer son petit bonhomme de chemin. Tout ne s’est cependant pas passé comme prévu pour l’animal, qui s’est retrouvé coincé.

«La vidéo est coupée parce que mon collègue a arrêté de filmer. (…) Nous avons dû l’aider, mais la barrière en aluminium a été endommagée», explique Zach. L’alligator a finalement pu poursuivre sa route, sous le regard médusé de Marshall, un habitant du coin. «Ce qui fait peur, c’est à quel point ça me rappelle quelque chose. On aurait dit une scène de «Jurassic Park», s’amuse-t-il. Selon le Département de la pêche et de la vie sauvage de Floride, l’État compte environ 1,3 million d’alligators.