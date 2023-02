Guerre en Ukraine: Prise de Bakhmout: le groupe Wagner tacle l'armée russe

Guerre en Ukraine : «On aurait pris Bakhmout s’il n’y avait pas cette bureaucratie militaire»

«Je pense qu’on aurait pris Bakhmout s’il n’y avait pas cette monstrueuse bureaucratie militaire, et si on ne nous mettait pas des bâtons dans les roues tous les jours», a fustigé M. Prigojine dans une autre vidéo sur la chaîne Telegram de son service de presse. Selon lui, le fait que Wagner ne puisse plus recruter de prisonniers pour aller au front en échange d’une amnistie constitue une «saignée» pour son organisation.