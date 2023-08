Caisse maladie: On aurait pu économiser près de 40’000 frs en optimisant sa prime

Choisir la bonne caisse maladie avec le bon modèle et la bonne franchise peut permettre de mettre de côté des milliers de francs. 20Min/Carole Alkabes

La traditionnelle hausse des primes d’assurance maladie doit être annoncée, comme chaque année, fin septembre. Et on le sait: la facture devrait être salée. Une bonne raison dès lors pour songer à changer son assurance de base. Car cela permet au fil des ans de réaliser des économies considérables, a calculé le comparateur en ligne Comparis, mardi. Ainsi, un assuré qui serait passé de la caisse la plus chère, fin 2012, à la caisse la moins chère en janvier 2023 aurait économisé en dix ans, entre 25’000 et 40’000 francs.

Comparis a en effet analysé les économies potentielles en passant du produit le plus coûteux au moins onéreux dans la même région de primes, ceci dans les huit plus grands chefs-lieux cantonaux. Les experts ont ensuite examiné l’évolution des primes de ces deux mêmes produits sans changement. Verdict: c’est à Genève que l’économie aurait été la plus conséquente (39’809 francs), juste devant Lausanne (39’787 francs).

Une petite voiture, sans changer de modèle ou franchise

Même sans changer de modèle ou de franchise il y a dix ans, «il aurait été possible de mettre de côté l’équivalent du prix d’une petite voiture, d’ici fin 2023», affirme le comparateur. C’est à Genève que les assurés auraient le plus profité d’un changement de caisse (18’494 francs), sans toucher ni au modèle ni à la franchise. «Ces chiffres concernent le cas d’un passage de Visana au profit de la caisse Assura, avec un modèle standard et une franchise de 300 francs», précise Comparis.

Selon l’expert Felix Schneuwly, c’est d’ailleurs ceux qui ont une franchise minimale de 300 francs avec libre choix du médecin qui auraient eu le plus intérêt à changer de modèle et de caisse il y a dix ans. Ainsi, si les Genevois avaient opté pour le modèle du médecin de famille – adopté désormais par la moitié des adultes - ils auraient pu économiser 14’825 francs (en passant de Swica à Assura). Et à Lausanne, les assurés de Visana ayant rejoint Supra auraient 13’058 francs de plus dans la poche.

Enfin, changer de caisse en choisissant une franchise à 2500 francs aurait permis d’économiser 15’589 francs à Genève (en passant de Sanitas à Supra), et 23’547 francs à Lausanne (en passant de Vivacare à Supra).

Une hausse de 35%

Comparis relève encore que la prime moyenne en Suisse a augmenté fortement depuis 2012. En Suisse romande, elle s’élève actuellement à 5934 francs par année à Genève, contre 4387 francs il y a dix ans (+35,3%). Et à Lausanne, elle est de 5496 francs (contre 4118 francs il y a dix ans, soit +33,5%).