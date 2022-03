NATHALIE MARQUAY-PERNAUT : «On avait hâte d'être un vieux couple»

La veuve de Jean-Pierre Pernant est sortie du silence – sur TF1 évidemment – au lendemain de l'annonce de la mort de son mari.

La belle histoire de l'Alsacienne et du présentateur de TF1 avait commencé le 8 décembre 2001, lors de l'élection de Miss France où Geneviève de Fontenay les avaient placés l'un à côté de l'autre. «On a parlé, on a discuté, on a ri, de tout de rien et c'est vrai que tous les amis de Jean-Pierre qui regardaient leur poste de télévision et mes amis, le lendemain, ont tous appelé: 'Mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec Jean-Pierre?'». Une évidence qui s'est concrétisée par un mariage en 2007 et deux enfants, Lou et Tom, en 2002 et 2003.