Lacheau et Arruti avaient peur qu'on n'aime pas Alibi.com 2

Depuis 2014 et «Babysitting», la bande à Fifi – composée de Philippe Lacheau, de Julien Arruti, d’Élodie Fontan et de Tarek Boudali – enchaîne les comédies et les succès au box-office. Et il y a fort à parier qu’«Alibi.com 2», au cinéma dès le 8 février 2023, connaîtra la même réussite que ses prédécesseurs. Philippe Lacheau (42 ans) et Julien Arruti (44 ans), qui ont coécrit le scénario et jouent dans le long métrage, se sont confiés à «20 minutes» lors de leur passage à Genève pour présenter le film.