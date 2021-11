Attentats du 13-Novembre : «On avait tout sur un plateau d’argent»

Vendredi, le procès des attentats de novembre 2015 a retracé le «cafouillage» de la police belge et les contradictions d’un accusé.

«On avait tout sur un plateau d’argent, mais on n’a pas su s’en servir»: le procès des attentats, survenus le 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, a mis en lumière vendredi le «cafouillage» de la police belge qui avait relâché l’un des futurs kamikazes.

Avec quatre autres accusés – onze hommes comparaissent détenus au total – le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis (au nord-est de Paris) protestait ainsi contre l’absence physique à la barre et l’anonymisation d’enquêteurs belges cités comme témoins.

«Petit délinquant»

Le président de la cour d’assises spéciale de Paris, Jean-Louis Périès, veut savoir si on peut déduire des investigations qu’il y avait un «double discours» de Brahim Abdeslam, une «taqiya» (dissimulation) de sa part sur son engagement jihadiste. «Clairement, il prenait grand soin de cacher une partie de sa vie», opine le témoin. Sur leurs strapontins, avocats de parties civiles et de la défense s’agitent.

«Sous la main»

Dans ses affaires, sont saisis un téléphone et un document intitulé «La permission des parents pour faire le jihad». Interrogé à ce sujet par la police, Brahim Abdeslam répondra: «C’est un document qui démontre bien que je suis contre le jihad et contre les jeunes qui partent sans l’autorisation des parents». Il expliquera aussi que s’il a eu des «idées radicales» par le passé, il n’en a plus et qu’il «fume du shit tous les jours».