Biologie

On comprend mieux la vivacité de cette plante carnivore

Des scientifiques de l’EPFZ ont permis de mieux cerner le mécanisme de la dionée attrape-mouche, la plus emblématique des plantes carnivores.

Des chercheurs zurichois se sont penchés sur la dionée attrape-mouche, la plus connue et emblématique des plantes carnivores, dont le piège se referme en une fraction de seconde. Ils ont découvert un nouveau mécanisme qui pourrait servir à capturer des proies qui se déplacent lentement, comme des larves ou des limaces.

Il était connu que la dionée attrape-mouche (Dionaea muscipula), attrape des insectes et des araignées à l'aide d'un mécanisme qui fait se refermer ses feuilles lorsqu'une proie touche les poils sensitifs deux fois en l'espace de 30 secondes. La réaction physiologique est déclenchée par ces deux impulsions électriques consécutives.

Capteurs ultra-sensibles

Des chercheurs de l'Université et de l'EPF de Zurich montrent maintenant dans la revue PLOS Biology qu'un seul contact lent et prolongé suffit. Pour ces travaux, les scientifiques ont notamment utilisé des capteurs de force extrêmement sensibles et des systèmes de microrobotique ultraprécis pour reproduire artificiellement les mouvements d'une proie sur les poils sensitifs de la plante.