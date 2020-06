TF1

On connaît les invités de la finale de «The Voice»

«Télé 7 jours» a dévoilé le nom des artistes qui se produiront sur TF1 pour la dernière émission de la saison 9 du télécrochet.

Il reste un peu moins d’une semaine avant d’enfin connaître le nom du vainqueur de la 9e saison de «The Voice». Arrêtée pendant presque deux mois pour cause de confinement, la diffusion du télécrochet a repris le 6 juin 2020 avec la demi-finale qui n’a malheureusement pas souri au Vaudois Antony Trice. Ils sont encore quatre talents en course: Tom Rochet (de l’équipe d’Amel Bent), Gustine (de l’équipe de Lara Fabian), Abi (de l’équipe de Pascal Obispo) et Antoine Délie (de l’équipe de Marc Lavoine).

Ces quatre candidats ne seront pas seuls à se produire durant la finale, puisque la production de l’émission a invité six artistes à partager la scène avec eux. Les noms de ces chanteurs et chanteuses ont été révélés par le magazine «Télé 7 jours». Il s’agit de Clara Luciani, de Vianney, de Vitaa et Slimane, de Kendji Girac et de Whitney, qui avait remporté la saison 8 de «The Voice».