Qu’on se le dise, lorsqu’on se met en mode Netflix & Chill, le «toudoum» qui s’impose à nous au moment d’allumer la télé est plus que kiffant. Mais d’où vient-il d’ailleurs? Et bien figures-toi que ce son, tu l’as sûrement déjà entendu et tu t’en es peut-être même pas rendu compte.