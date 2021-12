Tour de France 2022 – On connaît tous les détails de l’arrivée lausannoise

Emilie Moeschler, conseillère municipale en charge des sports et de la cohésion sociale, et Christian Prudhomme, patron du Tour de France, passe une ligne d’arrivée bricolée pour l’occasion, près de la Pontaise.

Samedi 9 juillet prochain, la plus grande épreuve cycliste du monde partira de Dole, en France, et se terminera à Lausanne. Au programme, avec une diffusion dans plus de 190 pays, 184 km de course dont une bonne partie sur le territoire suisse. La ville de Lausanne se taillera la part d u lion que constitue l’arrivée, avec 8,5 bornes sur son territoire, 4,8 km de montée à 4,6% de moyenne et un segment redoutable à 12% à l’ a venue du Mont-Blanc, aux alentours de la flamme rouge.

Les derniers détails ont été fignolés par les organisateurs de cette journée, ainsi que les responsables d’Amaury Sport Organisation , pas plus tôt que la semaine dernière . C’est Patrice Iseli, le chef des sports de la ville de Lausanne, qui explique le mieux un tracé que lui, le motard accompli, connaît comme sa poche. « On va arriver en Suisse depuis le b ois d’Amont et passer ensuite par la rive nord du l ac de Joux, car il y a des travaux au sud. O n prend le Mollendruz, on descend sur Cossonay et on part en ligne droite sur le l ac , à Préverenges » , a-t-il détaillé.

« C’est assez rare qu’une ville étape obtienne près de 9 km du parcours sur son sol, a apprécié Iseli. On va entrer à Lausanne par l’ouest, à Dorigny. Ensuite: Maladière et un parcours au bord du Lac, à côté du siège du CIO. On passe dans la foulée par Ouchy, mais on n’ arrivera pas jusqu’au Musée Olympique, à cause des arbres. On ne fait ensuite plus que monter. Avenue d’Ouchy, a venue de la Gare, du Théâtre, p lace St-François et passage devant le Lausanne Palace. »

C’est après que les choses se corsent davantage : « Là, on arrive au Pont Chauderon et on monte directement l’ a venue de Beaulieu. On tourne vers la Source et on attaque l’ a venue du Mont-Blanc et ses 12% de dénivelé à la flamme rouge. On fait un dernier virage aux bâtiments administratifs de la Pontaise, on tourne à gauche et la ligne d’arrivée a été placée devant le p arc du Vélodrome. »

Une ville hôtesse qui a fait plaisir à Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, qui a avoué son amour pour feu la course « A Travers Lausanne » . « Cette épreuve me fascinait, confirme-t-il. Du coup, il était hors de question d’arriver en bas de la ville! Un final pour puncher m’intéressait beaucoup, notamment pour les trois fantastiques que sont Mathieu van der Poel, Wout Van Aert et Julian Alaphilippe. »