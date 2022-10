Renovate Switzerland a bloqué le pont du Mont-Blanc à Genève

Six militants de Renovate Switzerland ont bloqué le pont du Mont-Blanc ce samedi entre 14 heures et 15 heures, dont quatre se sont collé les mains au bitume, comme le mouvement en a l’habitude, afin de retarder leur évacuation. Il s’agissait de la huitième opération de ce type au mois d’octobre, trois ayant déjà eu lieu à Lausanne, trois à Zurich et une à Berne. L’organisation réclame que la rénovation thermique devienne la priorité du Conseil fédéral, et que celui-ci débloque en urgence 4 milliards de francs pour que 100’000 personnes puissent se former ou se reconvertir dans les métiers nécessaires à l’assainissement des bâtiments.