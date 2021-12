Burundi : On craint un lourd bilan après l’incendie qui a ravagé une prison

Ce mardi matin, un incendie a dévasté la prison de Gitega, la capitale du Burundi. Comme le pénitencier accueillait plus de 1500 détenus pour 400 places, le bilan pourrait être terrible.

Aucun responsable officiel n’a répondu aux sollicitations de l’AFP mardi matin. L’incendie, d’origine inconnue, s’est déclaré vers 4h (3h en Suisse) et était maîtrisé en fin de matinée, selon les témoins. Un témoin a affirmé qu’au moins une vingtaine de blessés avaient été acheminés vers des hôpitaux et qu’en fin de matinée, des détenus touchés continuaient d’être évacués par des pick-ups de l’armée et de la police, tandis que d’autres étaient pris en charge par des équipes de la Croix-Rouge.