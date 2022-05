Voyages : On découvre les plus longs vols commerciaux du monde

Alors que la compagnie australienne Qantas va lancer d’ici 2025 un vol sans escale de 19 heures entre Sydney et Londres, retour sur les trajets aériens actuels sans escale qui durent le plus longtemps.

Qantas va relier d’une traite Sydney et Londres d’ici 2025. AFP

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé lundi qu’elle lancerait, d’ici fin 2025, les plus longs vols commerciaux au monde sans escale qui permettront de relier en un peu plus de 19 heures Sydney à Londres et New York à bord d’Airbus A3500-1000.

Seules une poignée de compagnies proposent des vols sans escale sur une aussi longue distance car ils posent des problèmes en termes de capacité des appareils, de viabilité commerciale et même pour la santé de l’équipage et des passagers.

Voici quelques-uns des vols les plus longs du monde en termes de temps passé dans les airs:

Singapour – New York JFK en 18 heures 40 mn

Le vol SQ24 de Singapore Airlines, qui relie la cité-Etat à l’aéroport international John F. Kennedy à New York, est à ce jour le plus long vol commercial au monde. C’est à bord d’un Airbus A350-900 que les passagers effectuent ce trajet de plus de 15.000 kilomètres.

La compagnie singapourienne propose également le deuxième vol le plus long du monde. Le SQ22 permet d’aller de l’aéroport de Changi à Singapour à celui de Newark, dans l’Etat du New Jersey, près de New York, en 18 heures et 25 minutes.

Darwin – Londres en 17 heures et 55 mn

Actuellement, le plus long vol de Qantas, le QF9, est un long-courrier quotidien entre Darwin, dans le nord de l’Australie, et Londres. Les passagers parcourent près de 14’000 km à bord d’un Boeing 787 Dreamliner.

A l’origine, ce vol décollait de la ville de Perth, dans l’ouest du pays, mais il a été délocalisé à Darwin en raison des restrictions liées au Covid-19 en Australie. Qantas a déclaré qu’elle reprendrait la liaison Perth-Londres cette année.

Singapour – Los Angeles en 17 heures 10 mn

Le vol SQ35 de Singapore Airlines relie la cité-Etat à Los Angeles, sur la côte ouest des Etats-Unis, soit plus de 14’000 km, en 17 heures et 10 minutes.

Le San Francisco-Singapour du transporteur est d’une durée de 16 heures et 40 minutes.

New York-Hong Kong en 16-17 heures ?

La compagnie hongkongaise Cathay Pacific a annoncé en mars qu’elle prévoyait d’assurer le plus long vol de passagers au monde en raison d’un changement d’itinéraire entre New York-Hong Kong.

Ce trajet serait plus long que celui du vol SQ24 de Singapore Airlines à destination de JFK. La trajectoire du vol permettra de parcourir «un peu moins de 9000 miles nautiques» – soit 16’668 kilomètres – en 16 à 17 heures, a indiqué la compagnie aérienne à l’AFP dans un communiqué.

Elle a refusé de s’exprimer sur les raisons pour lesquelles sa trajectoire de vol évite l’espace aérien russe, qu’elle a déjà traversé par le passé, selon Bloomberg.

De nombreuses compagnies aériennes ont annulé des liaisons avec des villes russes ou évitent l’espace aérien russe en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cathay Pacific a déclaré que cette décision a été prise en raison que de «forts vents arrière saisonniers».