Satigny (GE) – «On défendra nos terres contre la création d’une décharge»

«Il n’y a pas encore de pelles mécaniques dans nos champs, mais on atteint la cote d’alerte!» Lionel Dugerdil ne décolère pas. Lui et d’autres agriculteurs de Satigny ont reçu lundi dernier un courrier de l’Office cantonal de l’environnement. Il les informe que des mesures vont être effectués sur leurs terres, pour vérifier si elles pouvaient constituer un site potentiel pour l’installation d’une décharge de mâchefer – des résidus de déchets incinérés. L’actuel site de Châtillon, à Bernex (GE), est en effet saturé.

«Non-sens» écologique

Si pour l’heure, l’Etat ne prévoit que de sonder les sols (cf. encadré), les agriculteurs prennent les devants. Selon eux, le projet de décharge est «un non-sens», qui s’inscrit dans une «politique de bétonnage de la part du Département du territoire (DT) et son magistrat écologiste» (ndlr: Antonio Hodgers). «On va détruire des terres agricoles et enlever de la qualité de vie aux habitants du canton, alors qu’un des remparts pour lutter contre le réchauffement climatique, c’est l’agriculture de proximité et le consommer local», fulmine Lionel Dugerdil. Celui qui est aussi membre du comité directeur de l’UDC genevoise s’étrangle: «Tout ça me débecte. On ne respecte ni notre travail, ni les générations futures.»