200 supporters de Servette ont déjà leur billet pour Glasgow

L’exploit contre Genk a motivé des dizaines de Genevois à faire le déplacement en Ecosse. freshfocus

Guichets fermés en moins de 48 heures! Mardi 15 août, le stade de Genève sera plein comme un œuf pour voir Servette tenter de continuer sa folle aventure européenne. L’engouement populaire pour la double confrontation opposant les Grenat aux Glasgow Rangers (le match aller se dispute le mercredi 9 août en Ecosse) est à la hauteur de l’exploit réalisé par les footballeurs genevois à Genk, où ils ont arraché le droit de participer au 3e tour qualificatif pour la Champions League. «30’000 personnes à la Praille, on n’avait plus vu ça depuis 2003 et l’inauguration du stade contre Young Boys», rappelle Marcel Heini, président du club 1890, association de mécènes soutenant le club du bout du lac depuis plus de dix ans.

200 fans ont déjà leur billet pour le match à Glasgow

Mieux, de nombreux supporters ont, au pied levé, décidé de se rendre en Ecosse pour encourager leurs héros. Samedi après-midi, le club annonçait avoir déjà écoulé quelque 200 sésames (ils sont offerts aux abonnés) pour assister au match à l’Ibrox Park, le mythique antre des Rangers. Le périple est pourtant malaisé: à cette époque, il n’y a pas de vol direct Genève-Glasgow, et les hôtels de la ville écossaise sont pleins – les championnats du monde de cyclisme s’y déroulent du 3 au 13 août.

Les prix des logements s’envolent

Il en aurait fallu plus pour décourager Corentin et ses amis. «On devait aller faire la fête à la plage en Italie, on va aller sous la pluie à Glasgow!» Les jeunes gens n’ont pas hésité à renoncer à leurs vacances prévues à Rimini pour se rendre en Ecosse. «On pensait qu’on allait perdre en Belgique. Mais du coup, on a tout annulé direct!»

Les cinq copains partiront en avion via Londres ce lundi à 7h du matin et repartiront le jeudi. «C’était la solution la moins chère.» Sur place, ils ont loué un Airbnb. «On ne pouvait pas réserver le soir même, il fallait indiquer le motif du séjour. Durant la nuit, les prix ont augmenté de plus de 100 francs.»

Package vol-hôtel-match

De son côté, le Club 1890 est parvenu à mettre sur pied en un temps record un package vol privé-hôtel-match pour 1350 francs (725 francs sans l’hôtel), avec l’aide de l’un des ses membres, Rolf Weber, directeur chez Stohler Voyages. «Nous avons déjà reçu une cinquantaine de demandes, se réjouit Marcel Heini. Mais en fonction des inscriptions à venir, on changera l’avion pour en prendre un plus grand.» La dernière limite pour s’annoncer a été fixée à ce lundi à midi.