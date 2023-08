Réseaux sociaux: interdire aux profs d’être amis avec les élèves

Plus de prévention et moins d’interdictions

Pour Vincent Keller, il faudrait davantage miser sur la prévention et l’information. «On met déjà les élèves en garde des risques liés aux réseaux sociaux. Les pédophiles mentent sur leur âge ou leur identité. On pourrait donc dire aux ados de se méfier également des personnes qu’ils connaissent et surtout de ne pas hésiter à signaler tout comportement non professionnel des enseignants.»