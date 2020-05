Actualisé il y a 9h

Tennis

«On devrait nous mettre en confinement une fois par an»

Stefanos Tsitsipas estime que le confinement a eu du bon pour la planète. Il a aussi reconnu que la défaite à Paris en 2019 face à Wawrinka lui restait au travers de la gorge.

de Sport-Center

Stefanos Tsitsipas estime que grâce au confinement, la nature a eu droit à quelques semaines de répit. KEYSTONE

«Je pense qu'en fait on devrait nous mettre en confinement une fois par an, a expliqué le joueur grec dans un live Instagram sur le compte d’Eurosport. C'est bon pour la nature, c'est bon pour notre planète.» Le numéro 6 mondial a ainsi estimé que le confinement imposé un peu partout à partir de la mi-mars a redonné une bouffée d’oxygène à la nature. Moins de monde, moins de circulation, des activités industrielles réduites, et donc moins de pollution.

Pour Stefanos Tsitsipas, le confinement devrait être imposé chaque année. Une pause salvatrice pour la nature et l’être humain. «Je pense que ce sera très bénéfique pour l'environnement. La vie est tellement agitée, vous n'avez jamais le temps de rester en famille et de vous connecter avec vos proches. (…) Maintenant, c'est l'opportunité de le faire. Cela me ramène à l'époque où j'étais jeune et où je ne voyageais pas beaucoup. »

J'en ai eu le coeur brisé. Ça a été difficile à surmonter, je me sentais vraiment proche de la victoire Stefanos Tsitsipas, au sujet de sa défaite face à Stan Wawrinka en 2019