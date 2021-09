Suisse : On devrait y voir plus clair quand les prix fluctuent en ligne

Le coût d’un même produit peut varier plusieurs fois dans la même journée. Une enquête démontre que les acheteurs voudraient plus de transparence. Digitec Galaxus s’y met.

Les Romands sont plus friands de bonnes affaires que les Alémaniques.

Disponibilité chez les fournisseurs, nouveaux prix de la concurrence, plus de demandes… Ce sont autant de facteurs qui influencent heure par heure les prix pratiqués pour un même produit à vendre en ligne. «Ainsi, il n’est pas rare de voir le prix de la TV dans son panier d’achats soudainement baisser ou augmenter de 50 francs», explique Digitec Galaxus dans un communiqué paru ce mercredi.

Or, une enquête de l’institut de sondage GfK réalisée pour le compte du leader du commerce en ligne en Suisse démontre que Romands et Alémaniques souhaitent y voir plus clair, par exemple grâce à un graphique. Digitec Galaxus teste donc une telle fonctionnalité depuis juillet dernier. Ce nouveau repère a été bien apprécié par la communauté d’acheteurs.