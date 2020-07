Écosse

«On dirait que j’ai rendu plein de gens heureux aujourd’hui»

Attendri par un chien qui attendait sagement son maître sous la pluie, l’agent de sécurité d’un supermarché l’a protégé avec son parapluie. Les internautes adorent.

«Hé bien, on ne sait jamais ce que les chiens pensent de la pluie», a expliqué le bon samaritain à la jeune femme. Mercredi matin, le cliché avait récolté près de 150’000 «likes», et le principal intéressé a lui-même partagé cette publication virale: «On dirait que j’ai rendu plein de gens heureux aujourd’hui», s’est amusé Ethan Dearman.

De fil en aiguille, les internautes ont appris que le chien de la photo s’appelait Freddie, raconte le «Daily Mail». Son maître, un certain David Cherry, a remercié l’agent de sécurité pour son geste bienveillant et publié un ancien cliché du golden retriever quand il était encore un bébé. «Bonne ambiance communautaire. Des gens qui s’entraident. Il est toujours gentil avec mon père et mon frère», a ajouté David dans un autre tweet.