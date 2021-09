Harry et Meghan en une du prochain Time Magazine

Harry et Meghan sur le «Time» : «On dirait un coiffeur qui explique ce qu’il a fait à son dégradé»

À peine dévoilée, la une du magasine américain, montrant Harry et Meghan dans une pose «peu naturelle» pour certains, fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Florilège.

Le prochain numéro de «Time» sortira le 27 septembre 2021. Harry et Meghan font partie des 100 personnalités les plus influentes dans le monde, selon le magazine.

«Trop de Photoshop», «Ils semblent faux», «Retouches horribles»: les internautes n'ont pas été tendres avec la photo du prince Harry et de Meghan, en couverture du magazine Time du 27 septembre 2021, annonçant les 100 personnalités les plus influentes de l'année.

Certains se sont moqués des cheveux trop gonflés de Meghan et d'autres ont même vu Harry comme «son coiffeur qui regarde dans le miroir en expliquant ce qu'il a fait à son dégradé».

Le prince Harry «émasculé»

Et c'est là où le bât blesse pour certains qui voient une surpuissance de l'Américaine sur son mari. «L'émasculation en direct du prince Harry continue», écrit la commentatrice politique américaine Candace Owens: «Je ne voudrais jamais que mon mari soit gêné comme ça devant le monde».

Comme Kim et Kanye

Du côté du Daily Mail, on estime que l'image rappelle celle de Kim Kardashian et Kanye West: «On voit l'image de Harry se tenant derrière Meghan, sa main droite sur son épaule pour lui signifier «je suis avec toi, je te soutiens».

De Britney Spears à Omar Sy

Parmi les autres personnalités du monde du spectacle figurant dans cette édition spéciale, on retrouve la popstar Britney Spears, l'icône de la musique country Dolly Parton, la chanteuse Billie Eilish, la productrice de télévision Shonda Rhimes et des stars du cinéma comme que Kate Winslet, Tracee Ellis Ross, Scarlett Johansson, Omar Sy et Daniel Kaluuya