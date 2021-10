Covid-19 : «On doit avoir une honte profonde face aux multiples tragédies»

Créé par la Banque mondiale et l’OMS, le Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), révèle son rapport ce mardi lors du sommet mondial de la santé et pointe les inégalités abyssales.

Elhadj As Sy ici en 2018, est co-président du GPMB. Il dénonce la thésaurisation des vaccins ou encore les pénuries dévastatrices d’oxygène.

Un an et demi après l’éclatement de la pandémie de Covid-19, le monde a encore trop peu réagi et n’a pas appris de ses erreurs, avertit mardi un observateur de la santé mondiale.