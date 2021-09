Football - «On doit prononcer des interdictions de stade»

Le championnat de France de Ligue 1 a été perturbé par plusieurs incidents impliquant des supporters. Dans l’ordre: jets de projectiles sur les joueurs (Montpellier – Marseille), envahissement du terrain et échanges de coups entre supporters et joueurs (Nice – Marseille), bagarres entre supporters adverses (Lens – Lille), car de supporters de Bordeaux pris pour cible à Montpellier et, mercredi soir, déprédations dans le stade commises par des supporters de Marseille sortis de leur parcage visiteurs à Angers.