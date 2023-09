Quels risques y a-t-il à porter des chaussures chez soi?

Que ce soit pour des raisons culturelles, parce qu’il pleut dehors, par pur confort ou pour éloigner les agents pathogènes, pour beaucoup, l’usage veut qu’on retire ses chaussures dès qu’on franchit le seuil de la porte. Un geste d’autant plus logique si l’on veut éviter de salir un tapis de couleur claire et garder les sols propres. S’il s’agit d’éviter la prolifération de germes et autres bactéries, la différence est tellement minime que garder ses chaussures ne fera pas vraiment une grande différence.

Portez-vous vos chaussures à l’intérieur? Oui Parfois Non

Interrogé par le magazine en ligne HuffPost, William Schaffner, professeur en maladies infectieuses au centre médical universitaire Vanderbilt, explique que «nous vivons dans un monde rempli de germes et ne prenons pas de bain de désinfectant tous les matins pour autant». Certes, ces bactéries et germes se retrouvent sous les semelles des chaussures, mais aussi sur l’argent, les vêtements, le courrier, la peau, les cheveux et les mains. Se débarrasser de tous est presque impossible.

Les semelles de chaussures: pas plus dangereuses qu’autre chose

Le simple fait de se trouver dans une pièce et de respirer brasse 30 millions de bactéries dans l’air. «Nous les expirons, nous en perdons par la desquamation de la peau et du cuir chevelu. Partout où nous nous trouvons, nous générons un nuage de microbes», explique Jack Gilbert, professeur de pédiatrie à l’Université de Californie - San Diego School of Medicine, au HuffPost. Et dès que nous changeons d’environnement, les bactéries autour de nous – et sur nos semelles de chaussures s’adaptent aux nouvelles conditions. Jack Gilbert affirme donc que «la surface relativement petite de la semelle des chaussures ne présente pas de danger particulier pour la santé et le bien-être».

Faut-il immédiatement enlever ses chaussures à la maison ou chez les autres, ou peut-on les laisser aux pieds? UNSPLASH/JAKE GOOSSEN

«E. coli» et germes hospitaliers

Ça vaut même pour les cas plus dramatiques: il peut arriver que de dangereuses bactéries E. coli se retrouvent sous les semelles des chaussures, notamment sous forme de résidus d’excréments canins. Jack Gilbert fait toutefois remarquer qu’il n’existe, à ce jour, aucun cas avéré d’infection due à des bactéries qui se seraient introduites dans l’intérieur d’un logement.

Chez la personne (ou son entourage) qui travaille dans un hôpital dont le sol est contaminé par des germes décelables, la probabilité de contracter une maladie par le biais des bactéries présentes sur les semelles de chaussures est faible. «En rentrant chez soi à pied, dans les transports publics ou en voiture, les germes sont déjà comme balayés» – et d’innombrables nouveaux sont venus s’y ajouter.

Les mains sont plus à risque

Selon William Schaffner, le vrai risque est ailleurs. En effet, s’il est plutôt rare d’approcher la semelle de nos chaussures du visage, nos mains, en revanche, le touchent beaucoup plus souvent. «Pour éviter d’absorber des bactéries ou des virus d’une surface et de transmettre ensuite ces germes à nos lèvres, notre nez, nos yeux, etc., il est extrêmement important de se laver régulièrement et soigneusement les mains», souligne-t-il.