Crans-Montana: scènes de panique à la sortie du Caprices festival

«Il y avait trop de monde»

Contactées par «20 minutes», les Remontées mécaniques de Crans-Montana renvoient la balle aux organisateurs. «S’il y avait trop de monde, ce n’est pas la faute du transporteur. Les gens étaient pressés et stressés. Ce qui a fait perdre du temps supplémentaire à tout le monde», souligne un responsable des Remontées. «Quand on est à plus de 2000 mètres d’altitude, pour éviter cet afflux massif du public qui veut rentrer en même temps, il ne faut pas programmer de tête d’affiche en fin de soirée», analyse une source. Pour sa part, le Caprices Festival dit avoir vécu «un magnifique premier weed-end qui a affiché complet vendredi et samedi». Joseph Bonvin, le président a rappelé que la scène Modernity se situe à 2300m d’altitude et que le seul accès est la cabine de Cry d’Er. «L’arrivée et le retour se font donc au rythme de la cabine, selon les directives de l’OFT et les conditions météo», a-t-il réagi. Selon lui, 1125 billets et 865 en combo ont été écoulés lors du premier week-end. «Le festival engage 25 agents de sécurité, 6 samaritains et un médecin de garde par jour», a-t-il rajouté.