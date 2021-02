Des vagues de glace sont venues s’échouer sur les rives du lac de Joux, mardi après-midi. Lecteur reporter

Il fait beau, il fait bon, ça sent le printemps! Pour prendre un peu l’air mardi, un lecteur genevois est allé se balader du côté du lac de Joux (VD), plus grand plan d’eau du massif jurassien. En début d’après-midi, le promeneur, qui a pu profiter d’une température de 16,8 °C, a été interpellé par des vagues de glaces venant s’échouer sur les rives. «Une petite brise s’est levée, on entendait les craquements de la glace, c’était unique!» raconte-t-il.

«Phénomène spéculaire»

«En hiver, les petits lacs de montagne ont tendance à geler pour autant que les températures moyennes restent négatives», explique André-Charles Letestu. Ce météorologue à MétéoSuisse confirme que comme «la glace est fine ces temps au vu des températures plus douces, celle-ci se casse plus facilement sous l’effet du vent et des vagues. La glace est ensuite transportée vers les berges.» On appelle cela un «tsunami de glace».

«J’avais vu que cela se produisait au Canada, mais je ne pensais pas trouver ça chez nous. Comme quoi, il n’y a pas besoin d’aller très loin pour voir de belles choses!» s’exclame le Genevois, qui en a profité pour capter la scène survenue en terres vaudoises.

Le promeneur a raison. En Amérique du Nord, dans la région des Grands Lacs par exemple, peuvent souffler des vents violents et extrêmement froids. Au printemps, la tempête casse les glaces épaisses. Des glaçons géants se dressent alors et forment des monticules pouvant atteindre plusieurs mètres de haut. Un vrai mur (voir ci-dessous). «Le phénomène peut être spectaculaire!» commente le météorologue suisse.

En 27 février 2019, dans la région des Grands Lacs aux États-Unis. DR