Football«On espère bien commencer à la Tuilière»

Un penalty a coûté cher à la troupe du capitaine. KEYSTONE

Christian, on imagine que vous espériez sortir autrement de ce stade…

Les circonstances n'étaient pas faciles (ndlr: le LS comptait une bonne dizaine d'absents)... Et puis on n'avait plus joué depuis trois semaines! On a pu voir qu'on manquait de rythme. Finalement, une simple action nous a un peu coûté le match, alors que nous n'avons pas su mettre la nôtre au fond. C'était un match costaud et je pense qu'on méritait le nul.

Il y avait une émotion particulière?

Cela aurait été différent s'il y avait eu beaucoup de monde. Plein d'activités autour du stade avait été prévues... C'est dommage! Mais quand on quitte quelque chose, il y a généralement quelque chose de nouveau derrière. On espère bien commencer à la Tuilière à la fin du mois, un stade magnifique avec une belle pelouse synthétique.

Et ce brassard de capitaine, que vous portiez ce soir, vous le supporter de longue date du LS?

J'ai vu beaucoup de matches ici. Je venais souvent avec mon père à l'époque. Être capitaine, c'est un grand honneur. D'autant plus pour la dernière partie ici. Mais on a perdu et on a pu voir que l'absence de Türkes était difficile à compenser. Les jeunes sont bons, mais il leur faut encore un peu de temps. Pour beaucoup, c'était leur première titularisation, mais ils jouent au football, on a pu le voir! Ils vont devenir forts.

C'était dur de faire mieux avec quatre nouveaux?