Feu! Chatterton bouscule le rock français depuis 2011. A.Henault

Pour le quintet parisien formé par Clément Doumic (guitares, claviers), Raphaël de Pressigny (batterie), Arthur Teboul (chant), Antoine Wilson (basse), Sébastien Wolf (guitares, claviers), la planète va mal. Pas à cause de la pandémie - «Palais d’argile» a été écrit avant -, mais à cause de l’évolution des nouvelles technologies qui fait que l’homme regarde désormais plus ses écrans que le monde qui l’entoure.

Vous êtes durs sur ce disque avec la génération connectée.

Arthur: On est critiques, mais on le fait avec beaucoup d’autodérision et d’humour puisqu’on en fait partie. Nous aussi on passe nos journées sur Zoom ou Instagram.

C’est quoi le problème avec les nouvelles technologies?

Arthur: On s’interroge sur un paradoxe: tous ces nouveaux outils qu’on utilise nous rendent la vie plus facile au quotidien et, en même temps, on n’a jamais été autant angoissés.

Vos chansons sont plus dansantes que par le passé. Juste?

Raphaël: Avec notre album précédent, on a donné plus de 120 concerts en une année, notamment dans des festivals, entre des rappeurs comme Vald et Jul qui mettent une grosse ambiance. Ça nous a donné envie d’aller vers des chansons qui, on l’espère bien, mettront le feu quand on les jouera live.

D’où le fait d’avoir travaillé avec la pointure electro Arnaud Rebotini comme producteur?

Raphaël: Toutes les parties electro étaient déjà là lorsqu’il a reçu nos morceaux. Il a travaillé dessus tel le grand maître des synthés et du réglage des textures. Il a traité nos titres avec une dynamique électronique. Ça leur a apporté une atmosphère très entraînante, même à nos chansons pop ou rock.

Sur l’album figure «Panthère», un titre surprenant.