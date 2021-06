France - «On est allé à la gendarmerie, on nous a envoyés péter»

France : Des proches de Valérie B. accusent les gendarmes de n’avoir «rien fait»

Au procès de Valérie B., jugée pour avoir tué son mari, les forces de l’ordre se vont vu reprocher mardi leur inaction face aux violences subies par la femme battue.

Valérie B., ici arrivant à son procès entourée de ses enfants, est poursuivie pour avoir abattu son mari, un homme violent qui la battait et l’obligeait à se prostituer.

L’homme, qui avait violé Valérie B. à l’âge de 12 ans quand elle était encore sa belle-fille, est devenu à la fois son mari et son proxénète, avant d’être tué d’une balle dans la nuque par son épouse, parfois vue comme une «nouvelle Jacqueline Sauvage», symbole des violences conjugales.

«On est allé à la gendarmerie, raconte Kévin, 21 ans. Mais on nous a dit: on ne peut rien faire.»

Lui et Lucas, le petit-ami de Karline, seule fille de la fratrie, disent avoir tenté par deux fois en février 2016 de signaler les violences auprès des gendarmes. D’abord à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) où «la réponse a été que c’était pas leur secteur», puis à La Clayette où «on nous a dit que Madame devait venir elle-même», a raconté Lucas lundi soir.

«On était piégés. Il allait nous retrouver»

«Pour porter plainte, c’est compliqué», lance Valérie B., visiblement agacée par l’insistance de l’avocat général Eric Jallet. «Et vous me dites d’aller voir les gendarmes mais vous ne vous rendez pas compte!» s’emporte-t-elle.

«Il y a bien d’autres solutions que de tuer un homme?» renchérit l’avocat général auprès de Kévin, évoquant un «divorce». «Vous voulez qu’on aille où? On était piégés. Il allait nous retrouver», répond le fils.

L’enquête n’a mis au jour aucune trace du passage des adolescents à la gendarmerie, ce qui rend l’avocat général très dubitatif. «J’ai du mal à vous croire», lance-t-il à Lucas. «On nous a envoyés péter. On a réellement été à ces deux foutues gendarmeries», s’énerve en retour le témoin. «Mon frère a été voir la gendarmerie et ils n’ont rien fait», assure également Dylan, le frère aîné, 22 ans.

«On avait peur qu’il se relève et qu’il nous tue»

«On a vécu dans la douleur des coups», assure Dylan, évoquant même une terreur postérieure au décès de son père. «On avait peur qu’il se relève et qu’il nous tue», se rappelle-t-il en évoquant la soirée du 13 mars 2016, lorsque lui, Kévin et Lucas vont enfouir le corps avec leur mère dans un bois tout proche. Les trois hommes ont déjà été condamnés, en 2019, à six mois de prison avec sursis pour recel de cadavre.