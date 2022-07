Synapson se réjouit tel des gosses du Montreux Jazz

Alex (à g.) et Paul sont des potes d’enfance. Ils font de la musique sous le nom de Synapson depuis 2009. P. Lombard

Synapson est l’un des fers de lance français de la musique électronique mélodique. Le duo, composé de Paul et d’Alex, avait connu un immense succès avec les titres de son premier album, «Convergence», sorti en 2015. Depuis lors, la paire n’a pas chômé. Elle a tourné tout autour du globe et a sorti deux disques. Dont «Global Music vol. 1» en 2020. L’occasion d’en parler avec Paul avant la venue du duo au Montreux Jazz Festival. Il sera à voir à l’œil le dimanche 3 juillet 2022 à 20h sur la terrasse Ibis Music.

Comment avez-vous vécu ces dernières années de tourbillon depuis le carton de l’album «Convergence»?

On avait travaillé pour ça. On était donc très contents de voir que notre musique avait trouvé son public. C’était aussi beaucoup de concerts, de dates, de voyages. Il y avait aussi un côté épuisant, mais ce n’était que du bonheur. C’était un rêve de gosse qui se réalisait. Dans la musique, il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus.

En 2020, vous avez sorti «Global Music vol. 1». C’est quoi le concept derrière cet album?

C’est une espèce de compilation. Le fil rouge est le son de Synapson, toujours électronique, en y ajoutant des inspirations, des sonorités et des voix venant du monde entier. Chaque titre peut être pris comme une petite carte postale. On ne choisit pas à l’avance quelle destination musicale on va explorer. On a déjà beaucoup puisé dans le continent africain et l’Amérique du Sud qui sont pour nous des influences majeures. Aujourd’hui, on aimerait bien faire l’effort de s’attaquer à des musiques qu’on écoute moins, et qui n’en sont pas moins intéressantes, comme celles provenant du continent asiatique. D’ailleurs le volume 2 devrait arriver fin 2022 ou début 2023.

Et la Suisse dans tout ça?

Eh bien justement, sur le volume 1, il y a un titre qu’on fait chez vous: «Supersonnerie». C’était dans le Jura vaudois, à la vallée de Joux. On y a samplé des sons d’une manufacture horlogère. On entend aussi le bruit de nos pas dans la forêt jurassienne. Et la vue depuis la Dent-de-Vaulion était incroyable. Il n’y a aucune limite dans nos créations et je ne veux surtout pas qu’on en mette!

Vous vous êtes produits à l’Élysée à Paris le 21 juin 2022, résidence du président français, dans le cadre de la Fête de la musique.

Oui. Ça s’est fait grâce à un ami producteur. On a eu la chance de vivre déjà tellement d’aventures extraordinaires et géniales. Mais c’est sûr que là, c’était peu banal comme truc. Ça s’est très bien passé. On a pu voir brièvement le président. C’était intimidant, bien entendu.

Comment réagit-on quand on voit son nom à l’affiche du Montreux Jazz Festival?

C’est un festival qu’on aime et qu’on suit, depuis bien avant la création de Synapson. On est comme des gosses à l’idée d’y participer. On est donc très, très heureux. On garde aussi un souvenir ému du Paléo et du Caribana. La Suisse est un territoire qu’on apprécie énormément. Les gens y sont toujours très réceptifs à notre musique.

Vous donnerez un DJ set sur la Riviera. De quoi sera-t-il composé?