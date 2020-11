Léna Situations«On est fatigué par le snobisme intellectuel»

En plus de cartonner avec ses vidéos sur Youtube, Léna Situations connaît aussi le succès avec la sortie de son premier livre, «Toujours plus», petit guide de pensée positive. Propulsé en tête des ventes de cette rentrée littéraire, son bouquin s’est déjà vendu à 200’000 exemplaires en l’espace d’un mois, devançant ainsi de grands auteurs. De quoi faire bondir l’écrivain Frédéric Beigbeder qui a adressé à la youtubeuse et influenceuse de 23 ans une tribune très acerbe dans le «Figaro», il y a quelques jours. «Entre l’Être et le Néant, Léna privilégie plutôt la seconde option», a-t-il écrit, ou encore «147 pages de vide, 19,50 euros de perdus».