Lausanne – 2000 personnes défilent avec les étudiants contre le pass covid

«Une obligation déguisée»

«A deux semaines de la rentrée, on a changé les règles, et on ne sait même pas ce qu’elles seront après le milieu du semestre, critique Clara, une des coordinatrices de la mobilisation. On nous prive d’un de nos droits élémentaires, et on demande à la Confédération, aux cantons et aussi aux écoles et aux profs de revenir en arrière.» Des collectifs d’enseignants se sont également exprimés contre le pass, et en soutien aux étudiants révoltés, regrettant le manque d’ouverture à la discussion sur le sujet et le risque de discrimination.