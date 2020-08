il y a 1h

«On est loin de la bulle aseptisée»

En période de lutte contre le Covid-19, utiliser du gel hydroalcoolique partout et à tout bout de champ met-il en danger notre système immunitaire? Des spécialistes y répondent.

de Lauren von Beust

En cette période de lutte contre le Covid-19, le gel hydroalcoolique nous attend à l’entrée de chaque magasin et restaurant. Keystone

«Le système immunitaire a besoin d’être confronté aux microbes pour faire face aux bactéries», informe Stephan Harbarth, infectiologue et hygiéniste aux HUG. En effet, lorsqu’un enfant touche une surface sale, puis suce son pouce dans la minute qui suit, on se dit malgré le dégoût que «ça lui fera des anticorps!» En cette période de lutte contre le Covid-19, à force de nous désinfecter à tout bout de champ, risquons-nous alors de devenir moins résistants?

«Il faut faire la différence entre les mesures préventives ciblées que nous appliquons et une désinfection à outrance», explique Stephan Harbarth. Son avis est partagé par Laurence Senn, médecin-cheffe, responsable de l’Unité d’hygiène, prévention et contrôle de l’infection du CHUV. Elle l’assure: «Le recours à un désinfectant pour les mains lorsque nous sommes hors de notre domicile ne va pas modifier nos capacités à nous défendre contre les infections.» La spécialiste rappelle également qu’il n’est «pas nécessaire d’utiliser des désinfectants chez soi. Un nettoyage habituel de son logement avec un détergent est suffisant.»

Possibles décalages à l’avenir

À l’extérieur pourtant, les gestes barrières, dont l’utilisation de gel antibactérien, réduisent nos contacts avec le monde qui nous entoure. Nous faisons de plus en plus attention à notre santé et à celle des autres. Laurence Senn rassure: «On est loin de la bulle aseptisée. Les gens sortent de chez eux, vont dans la nature, se baignent dans les lacs, jardinent, les enfants jouent dans les parcs, etc.» Et par conséquent, nous nous confrontons aux microbes. Ainsi, les solutions hydroalcooliques ne semblent pas avoir une incidence négative sur le système immunitaire.

«La richesse de notre microbiote, à savoir les bactéries non pathogènes présentes dans notre tube digestif, dans nos voies respiratoires et sur notre peau, associée aux mesures d’hygiène de base nous protège d’infections qui peuvent parfois être sévères et nous assure un système immunitaire performant», complète la médecin-cheffe. Elle prend l’exemple des soignants dans les hôpitaux: «Ces derniers se désinfectent les mains des dizaines de fois par jour tout au long de l’année sans impact sur leur santé.»

De son côté, Stephan Harbarth pense toutefois à de possibles décalages à l’avenir: «Dans certaines crèches, où sont appliquées des mesures draconiennes de lutte contre le Covid-19, on peut imaginer qu’il y aura moins d’infections virales telles que le rhume, qui se contractera plus tard dans l’année, par exemple.» En Irlande, une étude est actuellement menée pour tenter de déterminer si le nouveau coronavirus et la période particulière qu’il a engendrée ont eu une incidence sur les défenses immunitaires des bébés.

Garder les gestes barrières

Les deux spécialistes s’accordent aussi sur l’importance de conserver les bonnes habitudes instaurées dès l’apparition de la pandémie. «Certains gestes, qui sont devenus des réflexes, nous protégeront à l’avenir d’autres infections respiratoires ou digestives», développe Laurence Senn. Parmi celles-ci, on peut citer la grippe, le rhume et la gastro-entérite que l’on aura «moins de chances d’attraper au printemps prochain». Quant à l’infectiologue et hygiéniste aux HUG, il «espère que grâce aux gestes barrières, la grippe fera moins de décès».

Et cet été particulier durant lequel il nous est déconseillé de partir en vacances à l’étranger présente aussi des avantages sur le plan sanitaire: «Nous évitons ainsi l’importation de germes et bactéries résistants par la nourriture, comme les salmonelles par exemple», fait remarquer Stephan Harbarth.