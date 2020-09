La police cantonale menait jeudi matin une opération de contrôle des deux-roues, motorisés ou non. En à peine dix minutes, cinq adeptes de la petite reine se sont faits collés à cet endroit. «Ce n’est pas clair, c’est mal fait», proteste l’un d’eux. «Je peux comprendre votre mécontentement, mais il y a tous les panneaux nécessaires, la signalisation est conforme», rétorque le capitaine Yann Oppeliguer, officier opérationnel de la police routière, chargé de mettre en place les contrôles. «Ils ont tellement l’habitude de circuler par là qu’ils ne voient même plus la signalisation», constate le gradé. «Notre but, c’est la prévention, poursuit-il. Mais nous sommes malheureusement obligés de passer par la répression. A cet endroit, c’est très accidentogène, car un cycliste qui ne mettrait pas pied à terre peut entrer en collision avec un piéton, ou peut se mettre en danger s’il passe par la route.»