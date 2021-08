Baron.e est heureux, mais refuse de s'emballer

Faustine et Arnaud prévoient de sortir un deuxième EP dans le courant de l’automne 2021. Sébastien Anex

Le duo fribourgeois excite public et médias depuis plus d’un an. Même au-delà de nos frontières. Baron.e a eu les honneurs des «Inrocks», de «Rolling Stone» ou du «Figaro» en France. Lors de l’été 2021, Faustine et Arnaud, étudiants de 24 ans en histoire contemporaine à l’Uni de Fribourg, sont parmi les artistes qui jouent le plus chez nous. Leur tournée les mènera à L’entre 2, petit frère du Venoge Festival, vendredi 20 août 2021.

Comment est né votre duo?

Arnaud: Je fais de la musique depuis petit. Je me suis lancé en solo en 2018. J’ai proposé à Faustine, que je connaissais depuis le collège, de se joindre à moi.

Vous avez une jolie notoriété depuis votre premier EP, «Jeunesse dorée», sorti en 2020.

A: Au début, c’est assez grisant, mais il faut relativiser. On est superheureux, mais c’est du travail pour que ça ne reste pas un feu de paille. On ne s’emballe donc pas.

D’où vient votre electro-pop qui fait penser à Videoclub?

Faustine: C’est le fruit de ce qu’on a écouté depuis l’enfance, un patchwork de nos influences. Arnaud et moi, on n’écoute pas les mêmes trucs. Ado, c’était pas mal de merdes diffusées sur MCM Top. (Rire.) Ensuite, je me suis endurcie au rock et au punk.

Arnaud: J’ai écouté énormément de britpop, de pop indé et de rock. Autour de la vingtaine, je me suis intéressé davantage aux artistes francophones.

Vous êtes parmi les Romands qui tournent le plus durant l’été 2021.

F: Après l’année qu’on a eue, on ne croyait pas trop à cet été en festivals. C’est incroyable de retrouver la scène et le public. On vit pour le live.

Arnaud: Le bouche-à-oreille a bien marché. La Suisse romande reste une petite région où tout le monde se connaît.

Un souvenir fort jusqu’ici?

Arnaud: Oui, Les Georges, à Fribourg. C’était chez nous, sur la place Georges-Python. Ados, on y mangeait tous les midis. Ça peut paraître con, mais c’était très émouvant et touchant d’y jouer.