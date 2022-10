En Chine, l'impression d'être surveillé en permanence

Chine : «Nous sommes surveillés en permanence»

Quelques heures plus tard, la police est venue le chercher en l’accusant d’avoir «insulté la police». Chen a alors été placé en détention cinq jours pour «propos inappropriés», selon le journal local du Parti communiste.

Le contrôle social a longtemps fait partie de l’ADN des autorités chinoises, mais dans les années précédant l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, une certaine détente régnait: la société civile testait les limites et les forums sur internet se multipliaient, se riant de la censure.

Depuis son ascension, il a combiné technologie, législation et idéologie pour traquer toute menace à l’ordre social. Et personne n’y échappe, qu’il s’agisse des criminels, des dissidents, mais aussi de simples citoyens ayant franchi la ligne jaune.

370 caméras pour 1000 habitants

Baptisé «Skynet», le vaste réseau de caméras permet de reconnaître les visages, les habits et même l’âge des passants.

Traçage quotidien depuis le Covid

Le documentariste et activiste Lu Yuyu a raconté à Amnesty International comment la police avait pu le suivre, lui et sa petite amie Li Tingyu, également militante, quand ils sont allés récupérer un colis d’une commande en ligne en 2016 dans la province du Yunnan. Malgré leurs efforts pour rester discrets, c’est ainsi qu’ils ont été arrêtés.

Certes, d’autres pays dans le monde ont mis en place des systèmes de surveillance, mais «la vraie différence en Chine est l’absence de médias indépendants et d’une société civile capables d’apporter une critique sérieuse de ces innovations», observe Jeremy Daum, du centre Paul Tsai China de la faculté de droit de Yale.

La mystérieuse maladie de Wuhan

Il fut un temps où il était plus facile de déjouer la censure et «raconter des blagues sur internet sur (l’ex-président) Jiang Zemin était très populaire», se souvient Wang, dissident s’exprimant sous pseudonyme.

Tout cela, grâce notamment à la coopération entre la police et les plateformes de réseaux sociaux, de plus en plus mis à contribution.