Festival de la Cité: On est libre dans la programmation

«On a carte blanche pour la programmation. Seule contrainte, notre affiche doit correspondre à tous les publics, des jeunes aux moins jeunes, et doit représenter un large spectre musical qui va du jazz au classique en passant par les musiques actuelles», résume Gilles Valet, coprogrammateur musical du Festival de la Cité avec Joanna Frailich. Autre but: proposer des choses que les gens ne connaissent pas forcément. «Si les spectateurs sont frappés par quelque chose de nouveau, c’est gagné pour nous. Il y a un immense vivier d’artistes et de groupes émergents. Surtout après le Covid. Le choix est là. À nous de trouver ceux qui vont exploser après leur passage chez nous», détaille le Vaudois. Le budget de 150’000 fr. consacré au volet musical, sur une enveloppe totale de 2,2 millions, n’a rien de frustrant pour Gille Valet. «On est tellement libre dans la programmation. Je pense d’ailleurs qu’on l’est davantage que quelqu’un qui doit remplir une salle ou un festival avec de la billetterie», se félicite encore le responsable.

Côté coups de coeur, Gilles en cite cinq. À commencer par Porridge Radio à voir jeudi 7 juillet 2022: «Ce groupe anglais rock et post-punk a le vent en poupe en ce moment. J’ai lu des articles qui le comparait à Nick Cave dans le fait de passer de moments calmes à des trucs complètement enragés». Le rap aura également une jolie place. Notamment avec la Soudano-Américaine Dua Saleh, à voir vendredi 8 juillet 2022: «Elle a une voix incroyable. Cette artiste queer est en outre une poétesse et une actrice à succès vue dans la série de Netflix «Sex Education». Je pense qu’on l’a programmée au bon moment, elle va décoller très rapidement». Le même soir, il faudra aussi aller voir la Franco-Camérounaise Uzi Freyja. «C’est une bombe d’énergie. J’ai vu des images de ses concerts, ça promet!», se réjouit le programmateur. Il conseille encore de se rendre aux concerts de Kokoko! (8.7)«dans une version spéciale clubbing de leur musique afro-punk» et Madmadmad (10.07) « un trio anglais instrumental hyperfestif et dansant entre disco et post-punk selon les morceaux». Voilà qui promet!