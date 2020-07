Crise du Covid-19

«On est toujours plus intelligent avec du recul»

Interrogée sur CNN Money Switzerland, Doris Leuthard a estimé que la Suisse avait fait du bon travail face au coronavirus, même si les mesures prises auraient peut-être dû intervenir un peu plus tôt.

L’ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard estime que le gouvernement suisse aurait dû réagir un peu plus tôt.

Dans l'ensemble, le gouvernement a fait du bon travail dans la mise en oeuvre des mesures contre le coronavirus, a estimé l'Argovienne de 57 ans durant cette interview menée en anglais. Les politiques auraient cependant dû réagir plus tôt. On est toujours plus intelligent avec du recul, a toutefois nuancé Doris Leuthard.