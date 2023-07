Zaho, Claudia Tagbo & Sophie-Marie Larrouy rappeuses dans Yo Mama

Inspiré d’une histoire vraie de «bébés rappeurs» qui s’est déroulée en 2015 à Sarcelles, en banlieue parisienne, cette comédie réalisée par Leïla Sy et Amadou Mariko, au cinéma dès le 5 juillet 2023, permettra aux adultes d’en découvrir un peu plus sur le monde des adolescents et aux ados de comprendre les inquiétudes de leurs parents.

Pour se glisser dans la peau de ces mamans dont le seul moyen de communiquer avec leur fils est de jouer sur le même terrain qu’eux – le rap – Zaho, Claudia Tagbo et Sophie-Marie Larrouy se sont nourries de ce que leurs neveux et nièces ont bien voulu leur montrer. Mais aussi de ce que les enfants acteurs dans le film ont partagé avec elles. « Pendant les pauses, ils nous dévoilaient un peu de leur vie secrète, parce qu’on n’était pas leur mère. On était les meufs cool avec lesquelles ils tournaient un film», se souvient Zaho, seule maman du trio.

Pour la chanteuse, dont c’était le premier rôle sur grand écran, se mettre au rap n’a pas été un problème, mais cela n’a pas été aussi simple pour Claudia et Sophie-Marie. «On a été coachées et on avait la chance d’avoir des chansons écrites pour nous. Zaho nous a aussi aidées, elle a été très généreuse», confie Sophie-Marie Larrouy. Si sa consœur a apprécié cette parenthèse hip-hop, elle ne compte pas pour autant commencer une nouvelle carrière. «C’est comme quand on mange un bon gâteau. S’il est bien préparé, que les ingrédients sont bons, vous avez envie d’en reprendre. J’ai aimé rapper, mais seulement dans ces conditions», avoue Claudia.