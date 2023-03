E-sport : «On était mal partis, mais nos joueurs ont su se surpasser»

Sans hésiter, notre rencontre en play-off contre Team Moon, premiers du classement. Sur la première carte, on s’est fait éclater 3-16. À ce moment, on s’est dit: «Ok, peut-­être qu’on n’a pas le niveau, en fait...» Puis on a changé de map, et c’est tout l’inverse, on leur a infligé 16-9. On s’est mis à rêver de la qualif, et au final on a remporté la dernière carte 16-7 sur des actions de dingue. Un de nos joueurs avait un KDA de 2,08, c’est dire!