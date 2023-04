Laura Felpin et William Lebghil supercontents de se retrouver

Comédie très réussie au cinéma dès le 12 avril 2023, «Les complices» met en scène Max, un tueur à gages tentant une reconversion professionnelle (François Damiens) qui reçoit l’aide de ses nouveaux voisins, Stéphanie et Karim, incarnés par Laura Felpin et William Lebghil, 33 et 32 ans. Seulement, le passé de Max n’est jamais très loin… Laura et William se sont confiés à «20 minutes».

En 2021, on vous a vus dans «L’amour du game», un épisode de la série «6 X Confiné.e.s». Vous étiez heureux de vous retrouver pour «Les complices»?

William Lebghil: Oui, c’était génial!

Laura Felpin: On était supercontents de se retrouver. Je suis très reconnaissante, parce que c’est William qui a dit à la réalisatrice, qui cherchait une actrice, qu’il avait plaisir à jouer avec moi. Il m’a pistonnée (elle rit).

Qu’avez-vous pensé la première fois que vous avez lu le scénario?

L. F.: J’ai adoré la finesse dans l’écriture. Concernant mon personnage, j’aimais beaucoup qu’il ait été écrit par une femme, parce que je sentais qu’elle était vraiment amoureuse de son mec et que ce qu’elle aimait, c’est qu’il soit gentil.

W. L.: Gentil is the new sexy (il rit). Quand j’ai lu le scénario, j’ai adoré le personnage que Cécilia Rouaud (ndlr: la scénariste et réalisatrice) avait écrit pour moi. C’est un genre de film où l’humour est plutôt de situation. Ce que j’aime, c’est la rencontre entre ce couple et le personnage de François Damiens. Ils se rebellent chacun dans leur vie.

William, vous avez gagné un prix pour votre interprétation de Karim au festival de l’Alpe d’Huez. Qu’avez-vous ressenti?

Une joie très intense. Je ne m’y attendais pas du tout. C’est un prix que je partage avec Cécilia, François et Laura. On était comme une équipe de foot, c’était comme si on avait gagné la Ligue des Champions.

Cette reconnaissance est-elle importante?

Honnêtement, ce n’est pas indispensable, mais ça fait quand même vachement plaisir. C’est un métier dans lequel on peut très facilement douter de ses capacités.

Laura, vous doutez aussi continuellement?