Objectif climatique 2050 – On extrait de trop grandes quantités de charbon du sol

Et, même si on y arrive, il n’y aura environ qu’une chance sur deux de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d’ici 2050, car de nombreux facteurs d’incertitude, comme les effets de rétroaction, n’ont pas été pris en compte.

La situation de départ est pourtant limpide: la combustion de charbon, de pétrole et de gaz naturel produit du CO 2 . Malgré tous les efforts mis en œuvre, les combustibles fossiles continuent de dominer le système énergétique mondial. Quelque 81% des besoins énergétiques mondiaux sont encore couverts par des combustibles fossiles.

Leur consommation doit diminuer de manière significative si l’on veut maintenir l’augmentation de la température en dessous de 1,5 degré Celsius. Pour y parvenir, les émissions de CO 2 ne devront plus dépasser 580 milliards de tonnes d’ici 2100.

À l’époque, les scientifiques affirmaient que pour atteindre l’objectif climatique, environ 35% des réserves de pétrole, 50% des réserves de gaz et plus de 80% des réserves de charbon devaient rester inexploitées. Sur la base de nouvelles données et de nouveaux développements, l’équipe de chercheurs a désormais réévalué la situation et revu les chiffres nettement à la hausse.