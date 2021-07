armée Suisse : «On fait appel aux femmes comme bouche-trou»

Alors que la Société suisse des officiers (SSO) propose de rendre le service militaire obligatoire pour la gent féminine, de nombreuses politiciennes s’y opposent. Seule une conseillère nationale PLR y voit une avancée vers l’égalité.

Priorité à l’égalité des droits

La conseillère nationale Priska Seiler Graf (PS/ZH), quant à elle, ne dit pas non à la proposition sur le principe, mais pose des conditions. Elle pense, par exemple, que le modèle norvégien mériterait d'être examiné. Les femmes et les hommes sont obligés de servir, mais l’armée est plus petite et recrute de manière plus ciblée que la Suisse. Sur le plan politique, la socialiste voit un autre problème: «Je ne comprends pas pourquoi les devoirs deviennent soudainement la question principale, alors que l'égalité des droits n'est pas encore d’actualité.» Mais une chose est claire pour la Zurichoise: «Une fois que l'égalité sera effectivement atteinte, il sera possible de discuter de l'égalité des devoirs.»